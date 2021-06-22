В Одесі Чорне море стало «зеленим»: що відбувається

Через цвітіння потенційно токсичних ціанобактерій, про яке попереджали вчені, Чорне море в Одесі набуло загрозливого оливково-зеленого кольору.

Як повідомляє «Одеський кур'єр», ще однією причиною забруднення моря стали сильні дощі, які призвели до масового потрапляння у воду різного сміття та відходів з міста.

Відео, зняте з висоти пташиного польоту, на якому видно, як зазеленіла вода, у мережу виклав ресурс Odessa & Transport .

Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берегу, в акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізом.

«Це явище у 2021 році викликано цвітінням ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для цього найбільш сприятливі умови — тепла морська вода (з температурою понад 19−20 градусів) у поєднанні з низькою солоністю і наявністю великої кількості різних органічних речовин у воді», — йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що кілька днів тому в Одесі спостерігалися рясні опади. Це викликало підтоплення у традиційних місцях — на вулиці Балківській, Хімічній, Приморській, Дерибасівській та Пересипу.

Нагадаємо, що у Кирилівці помітили перших медуз. До речі, минулого року вони неабияк зіпсували туристам відпочинок на березі Азовського моря.

Фото — скріншот.

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