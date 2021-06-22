Добровільне декларування доходів: хто не зможе скористатися податковою амністією

Податковою амністією — закон про одноразове добровільне декларування Верховна Рада затвердила нещодавно у цілому — зможуть скористатися не всі українці, які вирішили легалізувати свої доходи.

В ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» адвокат, керуючий партнер АО «Місечко та Партнери» Володимир Місечко розповів, що у документі чітко позначений перелік осіб, які мають право скористатися правом на добровільне декларування.

«Це — фізичні особи-резиденти, зокрема самозайняті особи, і фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання або придбання об'єктів декларування, або на момент нарахування, або отримання доходів, в результаті яких були отримані об'єкти декларування», — зазначив він.

У той же час скористатися цим механізмом не зможуть особи, які починаючи з 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції. Їх перелік передбачений пунктом 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Також податкова амністія буде недоступна тим особам, щодо якихо Україна застосувала спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

«Таким чином, одноразове декларування буде недоступним для чиновникам та екс-чиновникам, депутатам, осіобам щодо яких були застосовані санкції і так далі», — резюмував експерт.

Ексклюзивний матеріал про те, як діятиме податкова амністія, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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