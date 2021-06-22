В Україні запускають програму оздоровлення нації: почнуть з харчування в школах і уроків фізкультури

Україна за тривалістю життя на 115-му місці в світі, населення стрімко скорочується. Більш того, 75% українців ігнорують регулярні заняття фізичною культурою. Такі дані навів президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна 30».

Зеленський представив присутнім програму «Здорова Україна». Школярам обіцяють поміняти уроки фізкультури на більш цікаві і ввести нове, більш здорове, меню в їдальнях навчальних закладів. Для людей у віці, що наближається до пенсійного, введуть регулярні медичні обстеження.

«Для осіб старше 55 років будуть регулярні медичні чек-апи — повні медичні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій — щороку», — пообіцяв президент.

Ще одна ініціатива Зеленського — це багато спортмайданчиків поруч з будинками. На объектах буде система онлайн-тренерів — навівши камеру на qr-код біля тренажера можна буде подивитися, як вправи виконують зірки спорту і шоу-бізнесу.

«Можна буде займатися спортом разом з олімпійськими чемпіонами, зірками спорту, телебачення, кіно, музики», — пообіцяв голова держави.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» представник команди Зеленського Кирило Тимошенко заявив, що їх програма з будівництва спортивних об'єктів розрахована до 2024 року. Також стверджується, що гроші на ініціативу є в достатньому обсязі.

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