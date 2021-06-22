«Згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному»: Зеленський вшанував пам'ять жертв Другої світової

22 червня, у день нападу Німеччини на СРСР у 1941 році, а нині — День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, президент України Володимир Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві.

Як повідомляють в Офісі президента, церемонія відбулася у Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, які захищали Україну у роки Другої світової війни.

«Сьогодні, 22 червня, — День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 80-я річниця початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Ця трагедія торкнулася майже кожної української родини. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали. Сьогодні ми згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному з них за життя і можливість будувати нову Україну, в якій не буде місця війнам», — підкреслив Володимир Зеленський.

Ексклюзивний матеріал «СРСР у держкордону сконцентрував у 10 разів більше літаків, ніж було взагалі у Німеччині та її союзників», в якому науковий співробітник Національного військово-історичного музею України Євген Шатилов розповів про події, що передували 22 червня 1941 року, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента.

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