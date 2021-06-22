27.12 / 27.33 32.19 / 32.58
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному»: Зеленський вшанував пам'ять жертв Другої світової

11:15 22 червня 2021
Зеленський

22 червня, у день нападу Німеччини на СРСР у 1941 році, а нині — День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, президент України Володимир Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві.

Як повідомляють в Офісі президента, церемонія відбулася у Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, які захищали Україну у роки Другої світової війни.

«Сьогодні, 22 червня, — День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 80-я річниця початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Ця трагедія торкнулася майже кожної української родини. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали. Сьогодні ми згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному з них за життя і можливість будувати нову Україну, в якій не буде місця війнам», — підкреслив Володимир Зеленський.

Ексклюзивний матеріал «СРСР у держкордону сконцентрував у 10 разів більше літаків, ніж було взагалі у Німеччині та її союзників», в якому науковий співробітник Національного військово-історичного музею України Євген Шатилов розповів про події, що передували 22 червня 1941 року, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента.

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Настя Каменських

«Настя, народжуй!»: Каменських знову запідозрили у вагітності

Руслана Лижичко

48-річна Руслана захопила спортивною фігурою і сталевим пресом

спека

Спека в Україні: лікар Комаровський вказав на небезпеку

гороскоп

Які три знаки зодіаку можуть розраховувати на успіх у справах — гороскоп на 22 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.