Бердянськ накрила імла: метеорологи назвали причину

Кілька днів жителі курортного Бердянська і туристи стривожені через стан повітря в місті. Димка, яка накрила Бердянськ і знизила видимість, неприємна, але приводів для тривоги немає. Таку думку метеорологів призводить «Бердянськ 24».

Нинішня імла — явище більше не техногенного, а природного характеру. Це наслідок сильного вітру, який підняв вгору дрібні частинки пилу, кіптяви. Навіть після того, як вітер стих, пил продовжує висіти в повітрі.

На відміну від сезону туманів, коли в повітрі тримаються дрібні частинки вологи, зараз в Бердянську спостерігається помірна вологість — до 60%.

Нагадаємо, популярний тревел-блогер Євген Панюта запропонував свої рекомендації з приводу вибору місця для відпочинку в Бердянську. Блогер попереджає, що на морі недавно був шторм, тому вибирати житло варто ближче до розчищеного пляжу.

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