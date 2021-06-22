27.12 / 27.33 32.19 / 32.58
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Бердянськ накрила імла: метеорологи назвали причину

11:06 22 червня 2021
бердянськ

Кілька днів жителі курортного Бердянська і туристи стривожені через стан повітря в місті. Димка, яка накрила Бердянськ і знизила видимість, неприємна, але приводів для тривоги немає. Таку думку метеорологів призводить «Бердянськ 24».

Нинішня імла — явище більше не техногенного, а природного характеру. Це наслідок сильного вітру, який підняв вгору дрібні частинки пилу, кіптяви. Навіть після того, як вітер стих, пил продовжує висіти в повітрі.

На відміну від сезону туманів, коли в повітрі тримаються дрібні частинки вологи, зараз в Бердянську спостерігається помірна вологість — до 60%.

Нагадаємо, популярний тревел-блогер Євген Панюта запропонував свої рекомендації з приводу вибору місця для відпочинку в Бердянську. Блогер попереджає, що на морі недавно був шторм, тому вибирати житло варто ближче до розчищеного пляжу.

840

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Настя Каменських

«Настя, народжуй!»: Каменських знову запідозрили у вагітності

Руслана Лижичко

48-річна Руслана захопила спортивною фігурою і сталевим пресом

спека

Спека в Україні: лікар Комаровський вказав на небезпеку

гороскоп

Які три знаки зодіаку можуть розраховувати на успіх у справах — гороскоп на 22 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.