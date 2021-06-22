Україна вимагає від Данії знайти вандалів, які розфарбували пам'ятник Тарасу Шевченку у кольори прапора Росії

Посольство України в Данії вимагає від місцевих правоохоронців знайти і покарати вандалів, які, ймовірно, напередодні футбольного матчу Данія — Росія споплюжили пам'ятник Тарасу Шевченку у Копенгагені.

«Великий Кобзар був розфарбований у кольори російського триколору, а на постаменті можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди», — йдеться у повідомленні посольства, розміщеному у соцмережах.

Українські дипломати засудили цей прояв вандалізму і провокації проти України. «Цей ганебний випадок у черговий раз демонструє цивілізованому світові, що російська агресія проти України реальна. Ніякої „громадянської“ війни в Україні немає, а є тільки злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця в будь-якому куточку світу», — заявили в дипмісії і додали: «Недругам України нагадуємо у чергове: „Крим — це Україна“, а український дух не зламати».

Доречи, збірна Росії таки програла данцям з рахунком 1: 4 — відео голів можна подивитися на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки посольства України в Данії у соціальних мережах.

235

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter