27.12 / 27.33 32.19 / 32.58
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Україна вимагає від Данії знайти вандалів, які розфарбували пам'ятник Тарасу Шевченку у кольори прапора Росії

10:28 22 червня 2021
Бюст Шевченка у Копенгагені

Посольство України в Данії вимагає від місцевих правоохоронців знайти і покарати вандалів, які, ймовірно, напередодні футбольного матчу Данія — Росія споплюжили пам'ятник Тарасу Шевченку у Копенгагені.

«Великий Кобзар був розфарбований у кольори російського триколору, а на постаменті можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди», — йдеться у повідомленні посольства, розміщеному у соцмережах.

Українські дипломати засудили цей прояв вандалізму і провокації проти України. «Цей ганебний випадок у черговий раз демонструє цивілізованому світові, що російська агресія проти України реальна. Ніякої „громадянської“ війни в Україні немає, а є тільки злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця в будь-якому куточку світу», — заявили в дипмісії і додали: «Недругам України нагадуємо у чергове: „Крим — це Україна“, а український дух не зламати».

Доречи, збірна Росії таки програла данцям з рахунком 1: 4 — відео голів можна подивитися на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки посольства України в Данії у соціальних мережах.

235

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Настя Каменських

«Настя, народжуй!»: Каменських знову запідозрили у вагітності

Руслана Лижичко

48-річна Руслана захопила спортивною фігурою і сталевим пресом

спека

Спека в Україні: лікар Комаровський вказав на небезпеку

гороскоп

Які три знаки зодіаку можуть розраховувати на успіх у справах — гороскоп на 22 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.