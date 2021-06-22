«Людей, як худобу, у загонах тримають»: мешканці ОРДО розповіли про «беззаконня» бойовиків на кордоні з Росією

Мешканці тимчасово окупованих територій на сході України, де місцеві «адміністрації» планують закрити багато навчальних закладів, скаржаться на «кошмар» з проходженням російського кордону, де людей «маринують» годинами.

«Особливо смішно читати такі пости. До приходу „руського міра“ кордон з РФ проходився менше, ніж за годину (на маршрутці хвилин за 20). Ну, а наразі прийшла Росія і показала, що таке справжні приниження», — коментує такі скарки представник української делегації на переговорах в Мінську, журналіст Денис Казанський.

Він виклав у мережу повідомлення від жителя ОРДО, який їздив у РФ і назад, відчувши на собі всі «принади» перетину кордону.

Інтернет-користувачі активно коментували цей пост, звертаючи увагу на використане «на Росію».

Раніше в українській Держприкордонслужбі роз'яснювали, що через лінію розмежування без самоізоляції пропускатимуть громадян України, які живуть на тимчасово окупованих територіях, у яких є запрошення на вакцинацію від коронавирусу з унікальним ідентифікатором. Решта українців зобов'язана або встановити та активувати мобільний додаток «Дій вдома», або відправитися на обсервацію.

Фото із соціальних мереж.

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