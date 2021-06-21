Десятки пасажирів просто «забули» в «Борисполі»: МАУ влипли в гучний скандал

Навколо авіакомпанії МАУ новий скандал. 20 червня десятки пасажирів, відстоявши чергу на рейс Київ-Стамбул і пройшовши реєстрацію, в літак так і не потрапили. Лайнер вилетів без них, пояснень від перевізника мандрівники так і не отримали. Про те, що трапилося, розповіла в Instagram Яна Метьолкіна, тревел-блогер, екс-редактор шоу «Орел і Решка».

«Повна жесть … Літак до Туреччини полетів без мене і без десятків таких само пасажирів, як я», — обурюється Метьолкіна.

За словами Яни, в аеропорт вона приїхала вчасно — за годину і 50 хвилин до рейсу. До того моменту на стійці реєстрації була величезна черга, де і довелося простояти весь час до вильоту.

«За 15 хвилин до вильоту я і ще під 50 людей все ще стояли в черзі на реєстрацію. Нам сказали, що рейс затримується, і без нас не полетять … О 17:30 (початковий час вильоту літака) мене зачекініли, я швидко пройшла паспортний контроль і о 17:45 підійшла до гейту. Гейт закритий. Немає ні душі. Літак полетів», — розповіла Метьолкіна.

Разом з ще одним пасажиром Яна вибігла через двері гейту на льотне поле в надії знайти нібито затриманий літак. Цей вчинок був визнаний злісним правопорушенням, а пасажири, що намагалися добитися правди, були оштрафовані.

Повернувшись до стійки реєстрації, Яна спостерігала, як нові пасажири, вже на наступний рейс, теж не можуть полетіти. Також протягом декількох годин Метьолкіна не знала, куди подівся її багаж. Зв'язатися з представниками авіакомпанії за весь час перебування в аеропорту так і не вийшло.

Підписники Яни кажуть, що таке відбувається вже не в перший раз. знайшлося багато тих, хто пережив схожий досвід.

Також фоловерів дуже здивувало, як можливо, щоб пасажирів зареєстрували на рейс і не пустили в літак.

У МАУ визнають, що десятки людей в той день так і не потрапили на борт. Перевізник виправдовується, що реєстрацію на рейс проводять не вони, а «приватна хендлінгова компанія». В авіакомпанії обіцяють провести службове розслідування. ⠀

Метьолкіна повідомила, що їй вже запропонували компенсацію за невдалу подорож.

Нагадаємо, досвідчені мандрівники і представники турагентств поділилися своїми рекомендаціями з приводу туристичних поїздок в 2021 році.

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