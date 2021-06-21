Зеленський підтримав збірну України після драматичного програшу на Євро-2020

Президент Володимир Зеленський переживає через програш збірної України в матчі Євро-2020. Вирішальний матч групового турніру проти Австрії закінчився поразкою української команди. Зеленський закликає все одно підтримувати українських футболістів, адже це «наші хлопці».

«Це Євро-2020, де найкращі з найкращих. Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку і прикру поразку. Однак навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь в 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це — наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні!» — заявив Зеленський.

21 червня підопічні Андрія Шевченка поступилися команді Австрії 0:1. Гол на 21-й хвилині забив Баумгартнер. Вашій увазі докладний відеоогляд матчу Україна — Австрія.

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