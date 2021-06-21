Відомий український тревел-блогер Євген Панюта досліджував особливості курортного сезону в Бердянську і на Бердянській косі. Незважаючи на подорожчання в порівнянні з минулим роком, цінова політика курорту блогера влаштувала: є житло на будь-який гаманець. А ось знайти прийнятний пляж буде ще тією задачкою.

У сезоні 2021 року ціни на житло в Бердянську стартують з 100 гривень з людини. «Але це буде ліжко-місце без зручностей у номері. Кімнати або поверх в будинку можна зняти від 500 гривень», — попередив блогер. Кімнати з видом на море пропонуються від 1500 гривень, ціна може доходити і до 3000 грн, і навіть до 5000 гривень. Природно, чим ближче будинок до моря, тим він дорожчий. Крім плати за кімнату відпочиваючим потрібно буде заплатити курортний збір (6 гривень на добу) і заставу орендодавцю, яку обіцяють повернути при виїзді.

За оцінками Панюти, пляжі Бердянська виглядають чистіше, ніж в минулому році. Хоча методи комунальників блогер оцінив як «повний треш» — винесену морем рослинність служби просто закинули назад в воду.

За комфортне перебування на пляжі доведеться заплатити. Шезлонги обійдуться в 75 гривень (50 гривень за півдня).

На деяких пляжах у воді біля берега активно розплодилися дрібні представники морської фауни, укуси яких болючі. А от морських бліх і медуз блогер не виявив. Можливо, зіграв свою роль недавній шторм.

Є на Бердянській косі місця, де буде в принципі складно знайти нормальний пляж. «Це якийсь квест знайти пляж. Під'їжджаємо — все загорожено, там база відпочинку. В інше місце приїжджаємо — знову паркан», — скаржиться блогер.

Нагадаємо, раніше був опублікований огляд цін на найпопулярніші розваги в Бердянську: аквапарк, зоопарк, дельфінарій і луна-парк.

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