Експерт назвав спланованою акцією тиску поспішність дій НАЗК і заяву Споттісвуд щодо Юрія Вітренка

Український бізнесмен, голова ради директорів «Східної інвестиційної групи», керівник Офісу антикризових дій Butenko Anti-Crisis Management Олексій Бутенко назвав спланованою акцією тиску поспішність дій Національної агенції з питань запобігання корупції та голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд щодо усунення керівника НАК Юрія Вітренка.

Про це експерт написав на своїй сторінці в Facebook, передає видання «Гордон». «Заява Споттісвуд є нічим іншим, як дією, що спричинила підрив репутації групи „Нафтогаз“. Поспішність дій наводить на роздуми, що дана комбінація (припис НАЗК + заява Споттісвуд) є ніщо інше, як спланована акція тиску на пана Юрія Вітренка. Офіс антикризових дій Butenko Anti-Crisis Management висловлює свою підтримку пану Юрію Вітренку та закликає відповідні правоохоронні органи надати правову оцінку тому, що сталося», — написав він і опублікував посилання на аналітичний матеріал видання «Економічна правда» щодо цього.

Нагадаємо, «ФАКТИ» повідомили про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) знайшло у призначенні Юрія Вітренка на посаду глави компанії «Нафтогаз України» конфлікт інтересів.

Фото Юрія Вітренка із соціальних мереж.

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