27.09 / 27.30 32.19 / 32.60
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Експерт назвав спланованою акцією тиску поспішність дій НАЗК і заяву Споттісвуд щодо Юрія Вітренка

16:25 21 червня 2021
Юрій Вітренко

Український бізнесмен, голова ради директорів «Східної інвестиційної групи», керівник Офісу антикризових дій Butenko Anti-Crisis Management Олексій Бутенко назвав спланованою акцією тиску поспішність дій Національної агенції з питань запобігання корупції та голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд щодо усунення керівника НАК Юрія Вітренка.

Про це експерт написав на своїй сторінці в Facebook, передає видання «Гордон». «Заява Споттісвуд є нічим іншим, як дією, що спричинила підрив репутації групи „Нафтогаз“. Поспішність дій наводить на роздуми, що дана комбінація (припис НАЗК + заява Споттісвуд) є ніщо інше, як спланована акція тиску на пана Юрія Вітренка. Офіс антикризових дій Butenko Anti-Crisis Management висловлює свою підтримку пану Юрію Вітренку та закликає відповідні правоохоронні органи надати правову оцінку тому, що сталося», — написав він і опублікував посилання на аналітичний матеріал видання «Економічна правда» щодо цього.

Нагадаємо, «ФАКТИ» повідомили про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) знайшло у призначенні Юрія Вітренка на посаду глави компанії «Нафтогаз України» конфлікт інтересів.

Фото Юрія Вітренка із соціальних мереж.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірки

«Ідеальний хрусткіт»: Клопотенко поділився рецептом малосольних огірків за 3 години

Корольова

Перший секс та стосунки з Ніколаєвим: Корольова не втрималася від одкровень

Усейн Болт

У 8-разового олімпійського чемпіона народилися близнюки

Сергій Шойгу

Шойгу віддав наказ наростити угруповання у Криму

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.