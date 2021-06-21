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Україна

У двох музеях Туреччини запрацювали україномовні гіди

15:55 21 червня 2021
Аудіогід

Після відкриття україномовного аудіогіда в Версалі, в Туреччині два таких пристрої заробили в Археологічному музеї Анталії та в музеї Святого Миколая в Демре. Про це повідомляє Офіс президента.

«Символічно, що літній запуск аудіогідів відкрила Туреччина. Країна, яку українці обрали як одне з найбільш популярних напрямків для відпочинку. В рамках нашого проекту у нас вже 20 україномовних аудіогідів, з яких сім — у Туреччині. Це прекрасно», — сказала дружина президента України Олена Зеленська, яка ініціювала запуск аудіогідів.

Археологічний музей в Анталії — другий за величиною в Туреччині. Він має відкриту галерею та 13 виставкових залів. Музей Святого Миколая знаходиться в Демре — важливому центрі християнства.

Відзначається, що впровадження україномовних аудіогідів відноситься до культурної дипломатії. Очікується запуск таких пристроїв в Австрії та в Узбекистані.

Нагадаємо, в Києві буде створено Центр сучасного мистецтва Івана Марчука

Фото: Офіс президента

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