На літній сесіі ПАРЄ розглянуть питання захисту кримських татар: стала відома дата

У понеділок, 21 червня, у Страсбурзі стартує літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. До порядку денного внесено питання захисту прав кримських татар. Про це йдеться на сайті організації.

У ПАРЄ зазначають, що репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар включають вбивства, зникнення, тортури, нелюдське поводження.

У резолюції, запропонованій представником делегації Ісландії, закликають Росію:

- припинити окупацію Криму;

- провести повне й прозоре розслідування смертей та зникнення політичних активістів, які критикують окупацію;

- утриматися від тиску на незалежні засоби масової інформації та відновити роботу кримськотатарського телеканалу ATR;

- припинити переслідування й тиск на кримськотатарські організації;

- дозволити Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову повернутися до Криму і дозволити їм вільно переміщатися через адміністративний кордон;

- забезпечити дотримання прав кримських татар та українців в окупованому Криму.

Проєкт резолюції з «кримського питання» запланований на 23 червня.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив також, що 23 червня вранці в ПАРЄ відбудуться дебати щодо Білорусі «Безперервний терор білоруського режиму — загроза для всієї Європи». А ввечері буде розгляд і затвердження доповіді «Ситуація кримських татар».

Крім того, Гончаренко зазначив, що 22 червня регламентний комітет ПАРЄ розгляне скаргу на нього через демонстрацію прапора України, простріляного російськими окупантами на Донбасі.

Нагадаємо, на весняній сесії ПАРЄ члена української делегації Олексія Гончаренка, який розгорнув під час виступу український прапор з Донбасу, позбавили права голосу на три місяці.

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