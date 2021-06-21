ЄС продовжив санкції проти Росії за анексію Криму, — заява

У понеділок, 21 червня, Рада ЄС продовжила санкції проти Росії, введені у відповідь на незаконну окупацію Криму та Севастополя. Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

Обмеження включають цільовий імпорт в ЄС товарів з Криму, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму та Севастополі.

Санкції також торкнуться експорту певних товарів та технологій кримським компаніям.

Обмежувальні заходи будуть діяти до 23 червня 2022 року.

Нагадаємо, санкції вперше були введені у червні 2014 року у відповідь на анексію Росією українського півострова та постійно продовжувалися.

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