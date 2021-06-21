В Україні за добу 4 390 людей щеплено проти COVID-19

Якщо напередодні повідомлялося, що за добу 19 червня в Україні зробили 25 603 щеплення від коронавируса, то за наступну добу, на Трійцю, проти ковіду вакцинувалися лише 4 390 українців.

Як повідомляють у МОЗ 20 червня працювали 56 мобільних бригад, 185 пунктів щеплення та 24 центри вакцинації.

«Станом на 20 червня 2021 року у лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 718 164 людини», — додали у МОЗ.

Стосовно нових випадків COVID-19, то за станом на ранок понеділка, 21 червня, ковід підтверджений у 323 українців.

«За 20 червня шпиталізовано 375 осіб, летальних випадків — 16, одужали 677 українців», — йдеться у повідомленні.

Серед лідерів із захворюваності — Київ (95) Миколаївська (26), Львівська (23), Дніпропетровська (22) і Запорізька (22) області.

Відповіді на «ковідні» запитання від читачів «ФАКТІВ» лікаря-інфекціоніста Євгена Дубровського, який, серед іншого, розповів, чи потрібно робити щеплення тим, хто уже перехворів COVID-19, читайте на нашому сайті.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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