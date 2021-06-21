Порятунок 62 дітей в Амвросіївці та ліквідація глави «народної міліції» Луганська: генерал-майор нагадав про подвиги спецпризначенців

На початку окупації Донбасу влітку 2014 року росіяни прагнули вивезти дітей на «оздоровлення» до Росії, особливо ця «акція» стосувалася дітей-сиріт. Українські спецпризначенці допомогли запобігти частині подібних «заходів». Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос.

Кривонос навів приклад групи майора Олексія Пугачова, до якого звернувся директор Амвросіївського інтернату. Бойовики хотіли вивезти в Росію 62 вихованців дитбудинку. Буквально за лічені хвилини Пугачов та його побратими спланували операцію й успішно її виконали.

«Але дотепер за такий, без перебільшення, подвиг група Пугачова не нагороджена. Можна подумати, ми тоді щодня вивозили дітей з окупації і це для нас було рутинною роботою», — уточнив генерал.

Крім того, вже у глибокій окупації у лютому 2017 року спецпризначенці знищили у центрі Луганська, напханого бойовиками та їх російськими кураторами, начальника «народної міліції» полковника Анащенко.

Успішну ліквідацію провели підполковник Сергій Іванчук та сержант Іван Дєєв з 8-го полку спецпризначення. Обидва потім потрапили у полон. Над ними там так страшно знущалися.

Півтора року обидва українських військових уже на свободі. Однак з боку держави їхній подвиг не оцінений.

«Це така неповага з боку держави. Півтора року минуло після їх звільнення з полону. … Але в Офісі президента не реагують на подання про нагородження й повертають документи», — обурився Кривонос.

Раніше Сергій Кривонос розповів, як влітку 2014 на Донеччині загинули 10 спецпризначенців, які вирушили на пошуки збитого пілота українського штурмовика Су-25, та яку роль зіграв у цьому місцевий фермер.

фото ipress.ua/

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