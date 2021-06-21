Тарифи на газ знову перерахують: скільки доведеться платити з 1 липня

Українцям, яких ще з травня перевели на річний тариф (діє до 30 квітня 2022 роки), ціни на газ у липні підвищувати не будуть, а ось для домогосподарств, що користуються місячним тарифом, вартість «блакитного» палива може зрости.

Як стверджує Today.ua, подорожчання пов'язують зі зростанням вартості газу на європейському ринку — споживачам обіцяють повернути колишні тарифи, як тільки ситуація стабілізується.

Однією з причин подорожчання називають дії Росії, яка, прагнучи утримати високу ціну, штучно обмежує постачання газу у ЄС. Так що європейські ціни у червні досягли чотирирічного максимуму.

Так що у липні вартість кубометра газу може піднятися до 12−13 гривень, у той час як у червні місячні тарифи трималися на рівні 10,7 гривень за куб, а за передоплатою — 8,6 гривень за кубометр.

Для прикладу, у компанії «Нафтогаз України» раніше заявляли, що ціна на газ для населення (компанія перевела автоматично всіх споживачів на річний план «Фіксований») з 1 травня до 30 квітня 2022 року становитиме 7,96 гривень за кубометр (з урахуванням ПДВ і без урахування тарифів на розподіл (доставку).

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Нагадаємо, що днями Міненерго пообіцяло презентувати нову модель оплати за електроенергію — в Кабміні задумалися над тим, щоб повернути «диференційовану» систему та знизити тарифи тим домогосподарствам, які споживають до 100 кВт / год.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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