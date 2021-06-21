Справа «донецького фермера»: чому порятунок льотчика Су-25 закінчилося загибеллю 10 спецназівців

Українські спецпризначенці провели операцію, в результаті якої з окупованої території Донецької області був вивезений фермер Бутрименко, який здав влітку 2014 року бойовикам дві групи спецпризначення 3-го полку. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос.

Операція по «доставці» фермера проходила влітку 2016 року. Проводила її група 3-го полку спецпризначення, чиї побратими загинули в результаті зради.

За словами Кривоноса, 23 липня 2014 року в районі села Дмитрівка на Донеччині біля самого кордону з Росією, терористи так званої «ДНР» збили два українських штурмовики Су-25. Один льотчик катапультувався й приземлився на окупованій території, за два кілометри від села Латишевого Шахтарського району. 29 липня досвідчені і підготовлені бійці спецпризначення вирушили на його пошук.

У Латишевому їх тепло зустрів фермер Бутрименко. Він запропонував переночувати у нього на фермі, а сам нібито поїхав у Сніжне провідати хвору дружину.

Пізніше Бутрименко повернувся з бойовиками на БТРах та БМП, які оточили ферму. Спецпризначенці відмовилися здаватися та відповіли вогнем. Бойовики в упор розстріляли ферму з усіх боків.

Десять українських бійців загинули на місці зі зброєю в руках, залишившись вірними військовій присязі. Семеро людей потрапили у полон, врятувалися лише четверо.

Зрадника Бутрименка потім судили й обміняли.

Раніше Кривонос розповів, як при виконанні завдання у Луганській області загинув підполковник Нацгвардії Олександр Бойко, та як спецпризначенці протягом двох місяців шукали його тіло на ворожій території, щоб повернути й поховати.



фото https://uainfo.org/

795

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter