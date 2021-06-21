День літнього сонцестояння: що категорично заборонено робити

Після Трійці, у понеділок, 21 червня, о 6:32 по Києву настав день літнього сонцестояння, який вважається в астрономії найдовшим днем у році. Світловий день становить майже 17 годин.

Сонцестояння — це момент, коли Сонце у своєму русі по небу потрапляє в саму північну або південну точку. У Північній півкулі починається літо, у Південній — зима.

З року в рік дата літнього сонцестояння змінюється між 20, 21 та 22 червня. Червневе сонцестояння — перше сонцестояння у році.



В енергетичному плані день дуже важливий. Є кілька речей, які потрібно зробити обов'язково. Найголовніше позбутися негативу й залучити у своє життя багато хорошого.



День вважається сприятливим для загадування бажань.

Наші предки саме на цей час призначали більшість весіль. Крім того, вважалося, що вранці цього дня потрібно зібрати росу та вмитися нею, щоб зберегти молодість і красу.

Тим, хто потребує поліпшення фінансового становища, в цей день слід займатися благодійністю. Вважається, що все, чим ви поділитися у цей день повернеться до вас багато разів.

А ось сваритися, конфліктувати, лаятися, виявляти агресію, використовувати нецензурні вирази й кричати у цей день не можна. Не можна також плакати і піддаватися ліні, апатії та зневірі.

У цей день люди влаштовували гуляння, палили багаття, зустрічали світанок, загадували бажання, збирали в полях цілющі трави.

Роса в такий день має цілющу силу — нею треба вмитися, щоб отримати красу, відвести нівечення та вроки.

Дівчата в день літнього сонцестояння обов'язково ворожили та проводили ритуали для залучення любові і щастя.

Вважалося, що якщо зустріти день літнього сонцестояння на вулиці, буде щасливий рік. Пропозиція руки і серця — обіцяла щастя в особистому житті.

Якщо на день літнього сонцестояння погана погода — поганий врожай. Рясна роса — до хорошого урожаю. Зоряне небо — багато грибів восени. Мерехтіння зірок — багато горіхів і пізніх ягід.

Нагадаємо, напередодні православні святкували Трійцю. В Україні у цей день також відзначали День батька. «ФАКТИ» розповідали, як відзначили День батька українські знаменитості.

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