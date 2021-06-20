США підтвердили заморозку 100 млн доларів допомоги Україні: як це пов'язано з Росією

США заморозили військову допомогу Україні у розмірі 100 млн доларів. Раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон виділив весь обсяг допомоги, схвалений Конгресом для допомоги Києву у сфері безпеки.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван уточнив, що 100 мільйонів доларів — це додаткова допомога на випадок безпосередньої загрози Україні від Росії, передає The Washington Post.

«США надали Україні допомогу в розмірі 275 млн доларів та пообіцяли виділити ще 100 млн доларів, якщо Росія продовжить становити безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. З огляду на, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові 100 млн доларів», — заявив радник.

Варто відзначити, інформація, що адміністрація Джо Байдена тимчасово призупинила пакет військової допомоги Україні, з'явилася через декілька днів після зустрічі президентів США і Росії в Женеві,

Нагадаємо, президент Зеленський в недавньому інтерв'ю західним ЗМІ наголосив на тому, що значна концентрація російських військ і техніки на кордоні з Україною дає підстави говорити про можливі провокації з боку Кремля. А збільшення кількості літаків й військової техніки в окупованому Криму служить цьому підтвердженням.

263

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter