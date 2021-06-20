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Україна

Смерть полковника Бойка: Кривонос розповів подробиці спецоперації на Луганщині

23:01 20 червня 2021
спецназівець

Під час активної фази війни на Донбасі в районі селища Садове на Луганщині група розвідників Нацгвардії на чолі з підполковником Олександром Бойком потрапила під обстріл. Сам Бойко загинув у лісопосадці на ворожій території. Українські військові кілька місяців шукали тіло побратима, щоб поховати його. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос.

За словами генерала, розвідники-нацгвардійці після виконання завдання під обстрілом повернулися до свого опорного пункту.

Пошуки тіла командира тривали близько двох місяців українськими спецпризначенцями (колись Бойко служив в ССО, а потім перейшов у Національну гвардію).

«Для нас було справою честі, щоб його поховали по-людськи. … Через два місяці група спецпідрозділу все-таки вийшла на останки Бойка, хоча у той день це не було її основним завданням. Напевно, Бог нас так вивів», — уточнив Кривонос.

Генерал додав, що бойовики теж шукали останки Бойка, але не знайшли.

«На жаль, до цього часу, хоча вже минуло чотири роки, не знаю, чи завершено розслідування у відношенні тих, хто кинув тіло свого командира. Чи покарані вони?«- додав військовий.

Нагадаємо, раніше Кривонос розповів про радників глави Офісу президента, які часто беруть на себе повноваження, які не притаманні займаним ними посадам.

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