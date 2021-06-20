Сергій Кривонос: «Нам постійно втовкмачують, що в країні все добре, а завтра буде ще краще»

Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос поділяє думку екс-глави РНБО Данилюка про те, що нинішня влада дуже закрита до альтернатив і взаємодії. Таким думку він поділився в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам» .

«У них є дві точки зору: моя і неправильна. Я називаю чинну владу декабристами. Пам'ятайте цитату Леніна: „Вузьке коло цих революціонерів, страшно далекі вони від народу“? Те ж саме і зараз», — вважає колишній заступник голови РНБО.

На думку Кривоноса, ті, хто стоять біля керма країни, використовують інформаційні маніпуляції, причому досить високого рівня. Так, всупереч 102 статті Конституції, де чітко вказано, що президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, нинішній глава держави намагається керувати всім — запускає проекти, будує дороги і садить дерева.

«Це все потрібно, безумовно, але для цього ж існує Кабінет Міністрів. Однак з такими підходами Офіс президента скоро може повністю замінити уряд. До того ж влада постійно нам говорить, що в країні все добре, а завтра буде ще краще. Чекайте, вірте, сподівайтеся», — звертає увагу екс-заступник голови РНБО.

Але ж у нас парламентсько-президентська республіка, а не навпаки.

«Коли я був присутній на обговоренні проекту закону» Про територіальну оборону «в парламентському комітеті з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, то чітко чув, як депутати говорили: «Нам в Офісі президента сказали, потрібно робити ось так і так». Я запитав: «Шановні народні обранці, ви нічого не плутаєте?» Відповіли, що не плутають: «Ми виконуємо розпорядження Офісу президента», — нарікає Сергій Кривонос.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ впевнений, що його звільнення стане початком «нового етапу боротьби з тим безладом, який існує в армії і державі».

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