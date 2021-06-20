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Вакцинація уповільнила хід: щеплення від COVID-19 отримали вдвічі менше людей

10:18 20 червня 2021
Вакцинація уповільнила хід: щеплення від COVID-19 отримали вдвічі менше людей

В Україні за минулу добу, 19 червня, зробили 25 603 щеплення від коронавируса. Першу дозу препарату отримали 21 616 чоловік, завершили імунізацію — 3 987. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Таким чином, за добу темпи вакцинації знизилися більше, ніж удвічі: 18 червня в Україні вакцинували 67 101 особа.

Вакцинацію 19 червня проводили 214 мобільних бригад, 362 прищепних пункту і 46 центрів вакцинації.

Т.ч. всього в Україні щеплення від коронавіруса вже отримали 1 722 327 осіб. Першу дозу вакцини отримали 1 722 325 чоловік, повністю імунізовані — 359 777 чоловік.

У лист очікування вакцинації записалися 715 211 громадян.

Раніше в МОЗ розповіли, якими вакцинами повинен бути щеплений людина, щоб йому дозволили вільно перетинати державний кордон, а також підкреслили, що російського препарату «Sputnik V» в цьому переліку немає .

Фото МОЗ

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