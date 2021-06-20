Окупанти обстріляли Авдіївку з кулеметів, поранення отримав місцевий житель

На Донбасі окупанти 19 червня обстріляли Авдіївку з великокаліберних кулеметів, поранивши місцевого жителя 1989 року народження. Про це повідомляє командування Операції Об'єднаних сил в Facebook .

Українські військові надали пораненому медичну допомогу, після чого доставили його в лікарню.

Всього 19 червня бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню. Під ворожі обстріли потрапляли українські позиції поблизу Луганського, Новотошківському і Водяного. Вогонь вели з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А поблизу Зайцеве і Жовтого окупаційні війська запускали через лінію розмежування безпілотники типу «Орлан-10», які були придушені засобами радіоелектронної боротьби.

На все провокації бойовиків українські військові відповідали вогнем. Також про випадки порушення режиму припинення вогню повідомили представників місії ОБСЄ.

Раніше на Донбасі загинув 24-річний боєць 24-й ОМБр імені короля Данила Роман Галуха і був поранений український військовослужбовець.

Фото avdeevka. city/

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter