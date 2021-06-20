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Україна

Пішов з життя український блогер і військовий медик Святослав Носов

9:30 20 червня 2021
Святослав Носов (в центрі)

У мережі повідомили про смерть військового медика і блогера Святослава Носова, відомого під ніком Горький Лук (Gorky Look). Про передчасну смерть блогера повідомив в Facebook політик Борислав Береза.

«Мені буде тебе сильно не вистачати. Ми більше не зможемо поїхати в Дніпро на Блогерфест, більше не будемо дуркувати і більше ти не порадуєш своїми текстами шанувальників. Страшенно боляче … «, — написав він.

У свою чергу волонтер Микола Будерацький уточнив, що у блогера відмовили нирки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Києві від COVID-19 померла солістка Національної опери та волонтер Олександра Тарасова. З квітня 2015 року по березень 2018 року вона очолювала Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Мінсоцполітики. А в лютому 2021 в Одесі помер відомий учасник Революції Гідності, АТО, волонтер і громадський діяч Володимир Малофєєв.

Фото facebook.com/SolarGravity

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