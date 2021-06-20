Сергій Кривонос: «Влада досі не зрозуміла, що вони найняті менеджери, а не боги і царі»

Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос впевнений, що його звільнення стане початком «нового етапу боротьби з тим безладом, який існує в армії і державі». Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

«Буду продовжувати це робити, незважаючи на опір з боку чинної влади. Зараз мене вже нічого не стримує», — заявив Кривонос.

Раніше військовослужбовець не мав права жорстко критикувати владу, тепер же у нього з'явилася така можливість. Крім того, впевнений екс-заступник секретаря РНБО, у нього з'явилася колосальна підтримка народу.

«Влада досі не зрозуміла, що вони найняті менеджери, а не боги і царі. Вони такі ж смертні, як і всі інші. Просто в даній момент їм довірили керувати країною. Але сьогодні ця довіра є, а завтра його може не бути, адже народ таки не тупий і не сліпий. Він все бачить «, — відзначає Сергій Кривонос.

Також в інтерв'ю нашому виданню генерал-майор ЗСУ розповів про всі перипетії звільнень, про ситуацію в РНБО і декількох фронтових спецопераціях.

Фото YouTube

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