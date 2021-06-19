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Нова неприємність на курорті: біля берегів Одеси виявили потенційно небезпечні мікроводорості

17:24 19 червня 2021
мікроводорості

У той час як туристи на Азові стикаються з не дуже курортною погодою і полчищами комарів, свої неприємні «сюрпризи» підготували і курорти на Чорному морі. Про один з них пише в своєму Facebook доктор біологічних наук Галина Теренько.

У продовження дискусії про те, чи досягнуто «турецькі морські соплі» України, вона зазначає, що «тепер і наше море зацвіло».

«Оливковий» приплив — результат рясних опадів і, як наслідок, терригенного стоку, високої температури води (+19,0) і низькою солоністю (12,6 проміле). Цього разу, солоноватоводной ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. Мікроводорость потенційно токсична, носій нейротоксинів «, — пише доктор біологічних наук.

Подібне явище, за її словами, спостерігали в травні 2015 року. Тоді, вид розвивався в масі разом з іншою ціанобактерій Nodularia spumigena.

На жаль, з тих пір нічого не змінилося, потрібне для усунення неприємного явища так і не купили, і тепер одесити і гості міста будуть стикатися з неприємним явищем під час усього курортного сезону.

Нагадаємо, і в Кирилівці водоростей зараз так багато, що відпочиваючим доводиться шукати місце заходу в море, щоб скупатися.

Фото скрін відео YouTube

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