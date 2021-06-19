Греція спростила умови в'їзду для туристів, але на українців можуть чекати проблеми

Греція оголосила про зміни протоколів охорони здоров'я для туристів, які в'їжджають в країну. Як повідомляє місцевий ресурс Ekathimerini, відтепер мандрівники зможуть в'їжджати в країну з негативним експрес-тестом, а не тільки з ПЛР-тестом. Також приймається сертифікат ЄС про вакцинацію — в цифровий або письмовій формі.

Крім того, Міністерство туризму Греції збільшило з 6 до 12 років мінімальний вік, при якому діти, що в'їжджають в країну, повинні надавати документи, що підтверджують, що вони не хворі на коронавірус.

Важливо, що зміни стосуються туристів, що прибувають з країн, яким надано дозвіл на в'їзд в / з Греції.



Тим часом найбільший грецький туроператор Mouzenidis Travel припинив прийом і обслуговування нових клієнтів на території Греції в період з 18 по 26 червня. Компанія пропонує лише перенести тури, заброньованих на зазначені дати, на період з 01 вересня і далі або на літній сезон 2022 з того ж цінового каталогу. Туристам, які вже відправилися в тур, буде надано туристичне обслуговування в повному обсязі, в т. ч. зворотний авіатрансфер. При виникненні проблем з обслуговуванням можна звернутися і на гарячу лінію консульства України в Салоніках +306 907 962 985 (працює в режимі 24/7).

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