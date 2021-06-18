Героя звільнення Маріуполя нагородили мечем королеви Великобританії

Офіцера ЗСУ Михайла Драпатого, який на БМП перелітав барикаду прихильників «руського міра» в Маріуполі під час його звільнення в 2014 році, визнали найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки управління Національного університету оборони і удостоїли перехідним мечем королеви Великобританії. Про це в Facebook повідомив прес-офіцер Роман Туровець.

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Нагородження мечем проводила особисто Посол Великобританії в Україні Мелінда Симмонз.

«7 років тому було знято відео, де БМП 72-ї бригади перелітає барикаду прихильників „руського міра“. Це був БМП в той час майора Драпатого. Трьома місяцями пізніше він взяв на себе відповідальність за виведення підрозділів з району Ізвариного та Червонопартизанська. З такими командирами ми неминуче переможемо!», — написав Туровець.

Драпатий вже є кавалером орденів Богдана Хмельницького II-го і III-го ступенів.

Колишній боєць 72-ї бригади Дмитро Ворона розповів «ФАКТАМ», як комбат Драпатий під Ізвариним прийняв рішення з боєм прориватися в наш тил. Тоді зв'язківці і артилеристи, дочекавшись темряви, облили залишками солярки техніку, яку не могли взяти з собою, і підпалили. Під прикриттям димової завіси занурилися в залишився транспорт і висунулися в бік Зеленопілля, до позицій 79-ї бригади.

«Відступ було страшним. По дорозі під колесами машин вибухали міни, з териконів, розташованих уздовж дороги, по нам стріляли з гранатометів. Багато підбитої техніки довелося кинути по шляху. Знову під обстрілом форсували річки, рятуючись від вогню під … водою», — розповів боєць.

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Фото facebook.com/r.turovets/

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