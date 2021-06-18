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Україна

Бориспільську трасу перекривають на два місяці: що важливо знати водіям

20:02 18 червня 2021
Бориспільську трасу перекривають на два місяці: що важливо знати водіям

У вівторок, 22 червня, під Києвом стартують ремонтні роботи на автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський. Йдеться про 18-кілометрову ділянку (км 18 + 000 — км 35 + 950), що веде до аеропорту «Бориспіль», повідомляє «Укравтодор».

Таким чином, з 23 червня проїзд в напрямку аеропорту буде тимчасово закритий, а рух в обидва боки буде здійснюватися по проїзду в напрямку Києва.

Результатом ремонтних робіт стане нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки і розмітка.

Завершити всі ремонтні роботи планують до 20 серпня 2021 року.

Дорожники уточнили, що остання реконструкція дороги М-03 Київ — Харків — Довжанський на цій ділянці проводилася в 2004 році.

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