Україна ввела санкції проти Фірташа, Фукса та розробників вірусу Petya
У п'ятницю, 18 червня, відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому були введені нові санкції — тепер проти бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса, а також проти організаторів кібератак на українські ресурси. Про це секретар РНБО Олексій Данилов повідомив під час брифінгу.
Введено повний пакет санкцій до бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Відносно Фірташа — через поставки сировини російським військовим підприємствам і володіння титановим бізнесом в окупованому Криму. Заходи до Фукса введені через компанію «Голден Деррік», у якій є родовища під санкціями.
Данилов також заявив про заходи по відношенню до творців сумнозвісного комп'ютерного вірусу Petya.
«Рішенням РНБО застосували санкції відносно чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, афілійованих із спецслужбами Російської Федерації. Вони причетні до розробки вірусу Petya. Вони його адміністрували та організовували кібератаки в Україні», — сказав Данилов.
Продовжено санкції також проти кількох громадян РФ, в тому числі гендиректора МІА «Россия сегодня» Дмитра Кисельова та головного редактора «Россия сегодня» і телеканалу RT Маргарити Сімоньян.
Ухвалено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
Нагадаємо, раніше санкції були введені проти політика Віктора Медведчука.93
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