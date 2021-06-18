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Україна

Україна ввела санкції проти Фірташа, Фукса та розробників вірусу Petya

19:07 18 червня 2021
Олексій Данилов

У п'ятницю, 18 червня, відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому були введені нові санкції — тепер проти бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса, а також проти організаторів кібератак на українські ресурси. Про це секретар РНБО Олексій Данилов повідомив під час брифінгу.

Введено повний пакет санкцій до бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Відносно Фірташа — через поставки сировини російським військовим підприємствам і володіння титановим бізнесом в окупованому Криму. Заходи до Фукса введені через компанію «Голден Деррік», у якій є родовища під санкціями.

Данилов також заявив про заходи по відношенню до творців сумнозвісного комп'ютерного вірусу Petya.

«Рішенням РНБО застосували санкції відносно чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, афілійованих із спецслужбами Російської Федерації. Вони причетні до розробки вірусу Petya. Вони його адміністрували та організовували кібератаки в Україні», — сказав Данилов.

Продовжено санкції також проти кількох громадян РФ, в тому числі гендиректора МІА «Россия сегодня» Дмитра Кисельова та головного редактора «Россия сегодня» і телеканалу RT Маргарити Сімоньян.

Ухвалено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Нагадаємо, раніше санкції були введені проти політика Віктора Медведчука.

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