В Одесу увійшли відразу два кораблі НАТО
У п'ятницю, 18 червня, до Одеси зайшли два корабля НАТО, в цей Альянс Україна має намір вступити. У порту помітили есмінець ВМС Великобританії «Дефендер» і фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен», передає Радiо Свобода.
«Ми пройшли Босфор разом з HNLMS Evertsen, прямуючи в Чорне море для участі у військово-морських операціях, що засвідчують взаємодію з нашими союзниками в регіоні: Україна, Румунією, Грузією», — повідомляють в офіційному твіттері HMS Defender.
Today we came alongside in Odesa, Ukraine, with @HNLMS_Evertsen. Looking forward to exploring this historic naval city and strengthening our relationship with the Navy of the Armed Forces of Ukraine @UKinUkraine @NATO # CSG21 #GlobalBritain #StrongerTogether pic.twitter.com/nXsgWxBn5J- HMS Defender (@HMSDefender) June 18, 2021
Вони приєдналися до американського корабля, який прибув в попередні дні.
РФ відреагувала на появу двох кораблів країн НАТО, заявою, що сили і засоби її Чорноморського флоту «почали контроль за діями» цих судів.
Нагадаємо, президент України Зеленський хоче дізнатися конкретні терміни отримання країною ПДЧ.
Фото: скріншот відео114
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter