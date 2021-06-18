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Україна

В Одесу увійшли відразу два кораблі НАТО

15:30 18 червня 2021
Корабель НАТО

У п'ятницю, 18 червня, до Одеси зайшли два корабля НАТО, в цей Альянс Україна має намір вступити. У порту помітили есмінець ВМС Великобританії «Дефендер» і фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен», передає Радiо Свобода.

«Ми пройшли Босфор разом з HNLMS Evertsen, прямуючи в Чорне море для участі у військово-морських операціях, що засвідчують взаємодію з нашими союзниками в регіоні: Україна, Румунією, Грузією», — повідомляють в офіційному твіттері HMS Defender.

Вони приєдналися до американського корабля, який прибув в попередні дні.

РФ відреагувала на появу двох кораблів країн НАТО, заявою, що сили і засоби її Чорноморського флоту «почали контроль за діями» цих судів.

Нагадаємо, президент України Зеленський хоче дізнатися конкретні терміни отримання країною ПДЧ.

Фото: скріншот відео

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