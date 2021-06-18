Бюджетний відпочинок в Україні: скільки коштує оренда житла на курортах і за містом

З приходом в Україну справжнього літа стартував повноцінний курортний сезон. Аналітики OLX Нерухомість розповіли «ФАКТАМ», яке житло за містом шукають відпочиваючі, і які умови пропонують їм орендодавці.

На оренду частини будинку знадобиться близько 5,5 тис. грн на місяць, дачі — 9,7 тис. грн. Дорожче обійдеться зняти котедж — 34 тис. грн. Найбільший попит на будинки під Києвом і Одесою або в самих цих містах.

Найпопулярніші напрямки:

● Осокорки (Київ);

● Пуща-Водиця (Київська область);

● Бортничі (Київ);

● Малиновський район (Одеса);

● Совіньон (Одеська область);

● Хотянівка (Київська область).

Українці найчастіше шукають заміські таунхауси, частини будинків і дачі. Але орендодавці в основному пропонують звичайні будинки. Пожити в них місяць в середньому коштує 8,7 тис. грн. Найдешевші варіанти житла в Херсонській та Запорізькій областях — від 1,5 тис. грн, а також у Чернігівській та Полтавській областях — від 2,5 тис. грн в середньому.

Найнижча середня вартість оренди дач у Запорізькій (2 тис. грн / місяць), Черкаській (5,5 тис. грн) і Харківській областях (6 тис. грн).

Середня ціна за оренду дач по всій Україні — 9,7 тис. грн. А ось поблизу Одеси вона досягає вже 27 тис. грн на місяць.

Середня ціна оренди таунхауса в Київській області становить 30 тис. грн / міс.

Найдорожчі котеджі зазвичай здають поблизу міст-мільйонників: за 28 тис. грн в Одесі і 72 тис. грн на місяць під. Києвом. Бюджетні об'єкти пропонують в Івано-Франківській (7 тис. грн) і Львівській (11 тис. грн) областях.

Раніше повідомлялося, скільки коштує відпочинок в Одесі і Затоці.

Фото: https://ua.depositphotos.com

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter