Бюджетний відпочинок в Україні: скільки коштує оренда житла на курортах і за містом
З приходом в Україну справжнього літа стартував повноцінний курортний сезон. Аналітики OLX Нерухомість розповіли «ФАКТАМ», яке житло за містом шукають відпочиваючі, і які умови пропонують їм орендодавці.
На оренду частини будинку знадобиться близько 5,5 тис. грн на місяць, дачі — 9,7 тис. грн. Дорожче обійдеться зняти котедж — 34 тис. грн. Найбільший попит на будинки під Києвом і Одесою або в самих цих містах.
Найпопулярніші напрямки:
● Осокорки (Київ);
● Пуща-Водиця (Київська область);
● Бортничі (Київ);
● Малиновський район (Одеса);
● Совіньон (Одеська область);
● Хотянівка (Київська область).
Українці найчастіше шукають заміські таунхауси, частини будинків і дачі. Але орендодавці в основному пропонують звичайні будинки. Пожити в них місяць в середньому коштує 8,7 тис. грн. Найдешевші варіанти житла в Херсонській та Запорізькій областях — від 1,5 тис. грн, а також у Чернігівській та Полтавській областях — від 2,5 тис. грн в середньому.
Найнижча середня вартість оренди дач у Запорізькій (2 тис. грн / місяць), Черкаській (5,5 тис. грн) і Харківській областях (6 тис. грн).
Середня ціна за оренду дач по всій Україні — 9,7 тис. грн. А ось поблизу Одеси вона досягає вже 27 тис. грн на місяць.
Середня ціна оренди таунхауса в Київській області становить 30 тис. грн / міс.
Найдорожчі котеджі зазвичай здають поблизу міст-мільйонників: за 28 тис. грн в Одесі і 72 тис. грн на місяць під. Києвом. Бюджетні об'єкти пропонують в Івано-Франківській (7 тис. грн) і Львівській (11 тис. грн) областях.
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Фото: https://ua.depositphotos.com251
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