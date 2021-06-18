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Кадрові офіцери армії Росії проводять навчання бойовиків на Донбасі, — ГУР Міноборони

14:21 18 червня 2021
Танки РФ

Російська влада не тільки не відводить від кордону з Україною угруповання військ, а й направляє своїх «радників» до бойовиків, які займаються з ними на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей бойовою підготовкою.

«З початку поточного тижня на полігонах окупантів зросла інтенсивність проведення заходів з бойової підготовки. Зокрема, занять під час зборів артилеристів, мінометників, гранатометників, кулеметників, розвідників, снайперів, зв'язківців, саперів і фахівців інших спеціальностей», — повідомляють у Головному розвідувальному управлінні Міноборони України.

За даними розвідки, контролює збори та інші заходи з бойової підготовки група кадрових російських офіцерів штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляв, що Україна повинна бути готовою до вторгнення російських військ з боку Білорусі — ескалація може збігтися у часі з російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2021».

Ілюстративне фото з сайту Міноборони РФ.

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