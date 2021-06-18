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Україна

ЗНО-2021: опубліковані правильні відповіді тестів з фізики та іноземних мов

13:37 18 червня 2021
абітурієнти

У п'ятницю, 18 червня, Український центр оцінювання якості освіти опублікував правильні відповіді державної підсумкової атестації з фізики та іноземних мов.

Результати розміщені на інформаційних сторінках учасників. Абітурієнти також можуть завантажити карти результатів й сканкопію бланків відповідей з цих предметів.

Повідомляється, що під час тестування з фізики учасники виконували завдання з вибором одного варіанта відповіді та наданням короткої форми відповіді, а результати виконання завдань фіксували в бланку «А», який обробляла машина.

У разі якщо учасник ЗНО побачив, що правильна відповідь, позначена в бланку, неправильно зафіксована в картці результатів, він може подати апеляцію. Тоді його бланк буде перевірений вручну, що дозволить учаснику отримати об'єктивний результат.

Під час тестування з іноземних мов учасники працювали не тільки з бланком «А», але й з бланком «Б».

Алгоритм роботи учасників з перевіркою правильності оцінки відповідей, наданих у бланку «А», аналогічний наведеному для учасників оцінювання з фізики.

Щоб переконатися у відповідності оцінювання роботи в бланку «Б», учасники повинні скористатися схемами оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з англійської / німецької / французької / іспанської мов. Учасники також можуть подати апеляцію.

Тоді роботу учасника перевірять повторно три незалежних фахівці. Висновок дасть апеляційна комісія у складі десяти осіб. За бажанням учасник може взяти участь в обговоренні своєї роботи під час засідання комісії.

Нагадаємо, 15 червня Україна тестом з географії завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Додаткова сесія ЗНО для тих, хто з поважних причин пропустив основну, стартує 26 червня, а з 1 липня в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів.

Фото: https://ua.depositphotos.com




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