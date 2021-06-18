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Україна

Оксана Марченко допомогла врятувати кинутих на кладовищі в Одесі інвалідів

13:36 18 червня 2021
Оксана Марченко і письменник Сергій Бакуменко

Троє інвалідів, пацієнтів одеської психлікарні, залишені вмирати на цвинтарі, тепер знайшли будинок і догляд в Одеському Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі у Серафими Шевчик. Про це на своїй сторінці e Facebook написав дитячий письменник Сергій Бакуменко (на фото з Оксаною Марченко), повідомляє видання «Погляд з Одеси».

За словами письменника, це чудо з Божою допомогою створила Оксана Марченко — автор серіалу «Паломниця».

«Вона не залишила в біді нещасних. Зустрівшись і поспілкувавшись зі мною, Оксана сказала: — Сергію! Ви молодець, що не пройшли повз цих людей, я вам обіцяю, я не залишу їх… «І вона не залишила. Стримати своє слово… Ми всі сьогодні перемогли. Правда восторжествувала. Слава Богу за все! Я щасливий, що став маленьким ланкою в цій історії», — зазначив Сергій Бакуменко.

У своєму повідомленні він назвав усіх, хто не пройшов повз цих нещасних. Це клірик одеського храму Дмитра Ростовського отець Дмитро Чеботарьов, депутат міськради Лілія Леонідова і директор реабілітаційного центру Олександр Лімзаєв.

На фото в заголовку: Оксана Марченко і письменник Сергій Бакуменко

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