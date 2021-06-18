Якщо після інавгурації Володимира Зеленського він сам і його оточення говорило про те, що з Росією «можна домовиться», то останнім часом риторика змінилася — рівень розуміння російської агресії українським президентом і його Офісом «став незрівнянно» вище, — наводить «Гордон» думку президента Інституту економічного аналізу Андрія Ілларіонова.

В інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання Олесі Бацман він висловив думку, що розуміння посилилося після того, як навесні цього року Росія почала стягувати до кордону з Україною серйозну кількість військових і техніки. Андрій Ілларіонов звернув увагу на зміну риторики і нагадав, що Володимир Зеленський повторив слова британського прем'єра Вінстона Черчілля, який казав про необхідність боротися за кожен клаптик землі, за кожен будинок.

«Зеленський вибрав шлях опору. Це найважливіше рішення, яке прийняв він і ніхто інший. Він прийняв це рішення, усвідомлюючи відповідальність за країну і за кожен свій крок. І за це рішення «, — сказав Ілларіонов і додав, що Україні слід серйозно зосередиться на питаннях оборони країни. За його словами, хоч союзники і можуть допомогти Україні, але головний фронт — позиція українців.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Reuters, Associated Press і Agence France-Presse Зеленський заявив, що чекає однозначної відповіді від президента США Джо Байдена, чи буде надано Україні план дій щодо членства в НАТО.

Фото Володимира Зеленського із соціальних мереж.

453

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter