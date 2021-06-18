«Цифровий солдат», мобільна хірургія, 3D-друк металом: українці показали новітні розробки для силових структур

Упродовж 15−18 червня у столичному Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) триває XVII Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та Безпека — 2021», де вітчизняні підприємства військового призначення демонструють українцям, політичному і військовому істеблішменту країни, а також офіційним іноземним делегаціям свої найновітніші розробки.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, розвиток інноваційної діяльності та високотехнологічних секторів, перехід до повної автоматизації управлінських процесів є одним із пріоритетів роботи Мінстратегпрому та держави в цілому, що визначено у Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Інноваційний сектор оборонного виробництва представлений на виставці, зокрема, одеським приладобудівним заводом «Телекарт-Прилад». Його фахівці — єдині в Україні — входять до робочої групи НАТО з питань Системи управління, зв’язку, комп’ютеризації та розвідки і побудови інших систем солдата, C4I WG (Working Group on C4I and System Architecture).

У контексті оголошених віцепрем’єр-міністром завдань ТОВ «Телекарт-Прилад» представляє на виставці власну розробку — концепт «Цифрового солдата». «Це наше бачення того, як має бути екіпірований солдат, яку інформацію мають отримувати командири відділень і рядовий склад Збройних Сил», — розповідає генеральний директор підприємства Олексій Козлов.

Власне ця розробка відповідає стандартам НАТО щодо екіпірування особового складу спішеного підрозділу — Dismounted Soldier System (DSS), прийнятим для реалізації взаємодії між командирами та спішеними солдатами під час виконання бойових завдань. Дана розробка підтримує обмін тактичною інформацією, розв'язує питання ситуативної обізнаності солдатів на основі автоматичної прив'язки їхньої позиції до карти з елементами бойової обстановки; вона дозволяє отримувати у цифровому вигляді завдання від командування та використовувати різне додаткове військове спорядження, в тому числі для оцінки медичного стану солдата. Екіпірування рядового складу за цим стандартом включає широкосмугову радіостанцію, відеокамеру, біометричні сенсори. Командир відділення додатково забезпечений УКХ- радіостанцією для зв’язку з командуванням та планшетом, завдяки чому він має змогу в реальному часі спостерігати за перебігом операції та здатен за короткий час прийняти ефективне рішення для успішного виконання бойової задачі.

Екіпірування «Цифрового солдата» розробки підприємства «Телекарт-Прилад» за стандартами НАТО

«Ми стежимо за світовими тенденціями: переходимо в цифровий світ — відповідно, на полі бою повинен бути єдиний інформаційний простір, в якому всі підрозділи будуть отримувати єдину інформацію. У потрібний час, у потрібному форматі, — наголосив Олексій Козлов. — Сьогодні наші апаратно-програмні розробки та певні інтегровані нами іноземні зразки перекривають усі потреби у системах зв’язку та автоматизації тактичної ланки Збройних Сил України. Це наш базовий напрямок».

На стенді компанії представлена повнофункціональна вертикаль управління мобільної компоненти Збройних Сил від солдата до штабу бригади. Сьогодні «Телекарт-Прилад реалізує проєкти, пов’язані з автоматизованими системами управління на всіх рівнях бригади, у тому числі — підсистема управління полем бою (Battle Management System) та підсистема управління штабами (Headquarter Management System).

Автоматизоване робоче місце командира з підсистемою Battle Management System розробки «Телекарт-Прилад»

Крім того, на виставці представлений пересувний пункт управління ДСНС від «Телекарт-Прилад», який вже знаходиться в активній експлуатації. Цей комплекс призначений для забезпечення автономної роботи керівництва ДСНС із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та техногенних катастроф. ППУ забезпечує стійкий радіо-, відео- та супутниковий зв’язок із пунктами управління (зокрема повітряними та морськими) та силами, залученими до ліквідації наслідків НС. Із 2018 року ППУ перебуває на озброєнні ДСНС та задіяний у бойових чергуваннях, зокрема він брав участь у реальних надзвичайних подіях: під час гасіння пожеж у Луганській, Харківській областях, у зоні відчуження, у Києві після вибуху будинку на Позняках.

Пересувний пункт управління ДСНС від «Телекарт-Прилад» на виставці «Зброя та безпека-2021»

Цього року планується поставити на озброєння ЗСУ ще одну розробку заводу «Телекарт-Прилад» — Кабінет рухомий медичний (КРМ), який являє собою мобільну хірургію зі змінною геометрією та можливістю тривалої автономної роботи. КРМ дозволить надавати первинну хірургічну допомогу пораненим українським військовим у польових умовах і стабілізувати важкопоранених, що врятує багато життів.

«Тут є можливість проведення штучної вентиляції легень, є кисень — як із центральним підключенням, так і концентратори. Крім хірургічної допомоги, тут, що також украй важливо, надається анестезіологічна допомога. Наявність двох хірургічних столів забезпечує можливість проводити у польових умовах одночасно дві операції. Біля кожного столу є консолі анестезіологічної допомоги. Столи знімаються з гальма і рухаються: якщо потрібна велика операція — стіл відсувається, працюють лише за ним», — наголосив т. в. о. командувача Медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Андрій Галушка під час огляду «мобільної хірургії». Ця розробка повністю відповідає стандартам НАТО та є унікальною не лише для України, але й для ближнього зарубіжжя. Такий КРМ підсилить якість і швидкість надання допомоги пораненим військовим на сході країни.

На потребі таких можливостей мобільної хірургії для українських військових наголосив і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. «Виходячи із сьогоднішніх потреб, нам вкрай важливо мати такі кабінети у кожному мобільному шпиталі», — заявив він під час огляду розробки «Телекарт-Приладу».

Внутрішнє оснащення Кабінету медичного рухомого розробки «Телекарт-Прилад»

Розробки «Телекарт-Прилад» високо оцінили віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Корнійчук, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, народні депутати України — члени Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, який наголосив на великому значенні напрацювань компанії для сфери військової медицини.

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак разом із генеральним директором «Телекарт-Прилад» біля стенду компанії



«Ми маємо бути прогресивними, а отже — повинні рухатися у цифровому просторі. Добре готувати своїх людей, активно застосовувати новітні технології. Саме так і лише так зможемо досягти того, що нам ніяк не вдається досягти за рахунок кількісних показників. Для цього потрібна вища якість, яку дають високі технології. Нам це потрібно, бо це буде час, це буде точність, це буде ефективність. Це те, що зараз потрібно українським військовим. Тому я радий сьогодні відвідати „Tелекарт“. Знаю, які там працюють фахівці. Вірю в їхній успіх», — сказав заступник міністра оборони Анатолій Петренко журналістам.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко з керівництвом заводу «Телекарт-Прилад»

Зацікавленість у продукції та новітніх розробках українського підприємства виказали представники закордонних компаній, а також цілої низки офіційних іноземних делегацій. На думку фахівців, технічний потенціал «Телекарт-Прилад» здатний вирішувати чимало тактичних та інформаційно-аналітичних задач, що робить компанію здатною конкурувати із закордонними підприємствами передових країн світу.

Близькосхідна делегація біля стенду «Телекарт-Прилад»

Окрім того, компанія інвестує у нові технології, які дозволяють знизити залежність України від закордонних розробок в оборонному секторі. Зокрема, йдеться про адитивні лазерні технології (3D-друк металом), за допомогою яких Україна зможе вийти на новий технологічний рівень по заміщенню імпорту у сфері ВПК. Створена за участі підприємства «Телекарт-Прилад» корпорація «УкрІнфоТех» зможе підвищити її конкурентоздатність в авіабудуванні, космічних технологіях, машинобудуванні. Адже металевий 3D-друк сьогодні займає важливе місце в оборонно-промисловому комплексі. До того ж імпорт технологій військового призначення — процес дуже складний, тож потребує розвитку власного виробництва.

Стенд корпорації «УкрІнфоТех» на виставці «Зброя та безпека»

Технології 3D-друку корпорації «УкрІнфоТех» зацікавили перш за все очільників передових підприємств вітчизняного оборонпрому: очільників КБ «Південне» та КБ «Іскра». Зокрема, високу зацікавленість у технологіях корпорації виказав Олег Коростельов — генеральний конструктор КБ «Луч», розробника унікального Р-360 «Нептун» — української протикорабельної крилатої ракети, для якої «Телекарт-Прилад» розробив та виготовив командний пункт управління.

На фото у заголовку: Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський відвідує стенд «Телекарт-Прилад». Ліворуч — генеральний директор підприємства Олексій Козлов

138

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter