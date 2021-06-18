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Україна

В Україні підвищать зарплати медикам: Зеленський назвав суму «мінімалки»

12:14 18 червня 2021
гроші

Напередодні Дня медичного працівника президент України Володимир Зеленський привітав медиків зі святом й підписав указ щодо збільшення зарплат для медичного персоналу та лікарів.

За словами Зеленського, в галузі повинні працювати мотивовані медпрацівники. Для цього держава поступово збільшує зарплати. В указі встановлюється орієнтир на мінімальні зарплати в галузі.

Глава держави уточнив, що середній медперсонал буде отримувати не менше 13,5 тисяч гривень, а лікарі — не менше 20 тисяч гривень.

Зеленський додав, що його команда «зробить все, щоб збільшення зарплат було не тільки на папері».

Крім того, президент анонсував проєкт запуску сучасних лікарень світового рівня. Проєкт запускається вже в цьому році з обласних клінічних та обласних дитячих лікарень. Він буде реалізований не тільки в столиці, але і в інших містах країни.

В рамках програми «Велике будівництво» до кінця року планується облаштувати 340 амбулаторій, 30 сільських лікарень та 200 сучасних приймальних відділень по всій країні.

Нагадаємо, підвищення зарплат медпрацівників було у вересні 2020 року. Тоді зарплату лікаря підвищили в середньому на 3,5 тисячі гривень, середнього медперсоналу — на 2,5 тисячі гривень, молодшого — на 1,25 тисячі гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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