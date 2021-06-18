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Україна в ОБСЄ жорстко відреагувала на заяву Путіна про «один народ»

12:13 18 червня 2021
Путін

Україна в Організації з безпеки та співробітництву у Європі (ОБСЄ) відреагувала на те, що Росія не поспішає відводити свої війська від кордону нашої держави, а також на чергову заяву господаря Кремля Володимира Путіна, який знов назвал росіян та українців «одним народом».

Так, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ звернув увагу на те, що незважаючи на попередні заяви російських чиновників, від кордону з нашою державою було відведено лише незначну частину російських військ — не більше 12 тисяч з понад стотисячного угрупування.

За його словами, про цю загрозу ескалації говорили і лідери «Великої сімки», які закликали Росію пом'якшити напруженість, діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань та вивести свої військові війська та матеріальні засоби від східного кордону України та з Кримського півострову.

«G7 також однозначно заявила, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником. Ми повторюємо свій заклик до російської сторони визнати свою роль як сторони російсько-українського конфлікту та розпочати значущі переговори щодо миру. Без такого визнання подальший прогрес навряд чи буде досягнутим», — відзначив дипломат.


Втім, за його словами, намір Росії підірвати державність, суверенітет і територіальну цілісність України залишається незмінним. «У своєму недавньому інтерв'ю телеканалу „Росія-1“ президент Путін знову говорив про росіян та українців, які нібито є одним народом», — відзначив Євген Цимбалюк та додав, що російському керівництву варто визнати реальність і дозволити Україні жити в мирі як суверенній державі.

Нагадаємо, що Росія загрожує заборонити після 31 липня моніторинговим місіям ОБСЄ працювати на КПП «Гуково» та «Донецьк» на ділянці українсько-російського кордону.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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