«Джо Байден» підписався під петицією за відставку заступника голови Офісу Зеленського

Одним з підписантів петиції на президентському сайті, автори якої вимагають звільнити заступника голови Офісу президента Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до корупційних схем, став «Джо Байден».

Про це у соціальних мережах повідомляє Андрій Баранович з «Кіберальянсу», більше відомий як «Шон Таунсенд».

На його думку, найбільш очевидний варіант — один з двадцяти АЦСК (Акредитований центр сертифікації ключів) видав лівий цифровий підпис. Або ж це зробив один з сорока банків, підключених до ІСЕІ, що менш ймовірно.

Експерт з кібербезпеки зазначає, що це досить небезпечний інцидент — адже такий «Джо» з цифровим підписом може зробити що завгодно — як відкрити рахунок на «Івана Івановича», так і переписати на себе «пару заводів».

До речі, під петицією про звільнення Олега Татарова на даний момент підписалося 24 745 з 25 тисяч необхідних для її розгляду і відповіді. Збір підписів закінчується за дев'ять днів.

Раніше президент України Володимир Зеленський, який виступив на форумі Diia Summit 2.0, заявив, що на шляху руху країни до масштабної ціфрофізаціі було зроблено чимало. За його словами, діджитал-революція дозволяє людям без хабарів вирішувати багато питань, оскільки тепер виключений «людський фактор» та «платити потрібно лише за інтернет».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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