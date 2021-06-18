ЗНО-2021: визначено порогові бали з математики, фізики та ще 4 предметів

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначилася щодо порогових балів («склав/не склав») для низки тестів, зокрема, ЗНО з математики.

Як повідомляють в УЦОЯО, також визначені показники для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов та фізики.

Так, пороговий бал з іноземних мов — 18, з математики — 10, з фізики — 12.

В центрі пообіцяли 18 липня розмістити на сторінках учасників результати ЗНО з іноземних мов та фізики за шкалами 100−200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА), з математики результати ЗНО та ДПА буде розміщено 19 червня.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з української мови, української мови і літератури, історії України, біології відбудеться 24 червня.

Нагадаємо, що цього року на ЗНО реєструвалося більше 300 тисяч абітурієнтів. Основна сесія тривала з 21 травня до 15 червня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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