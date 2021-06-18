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Україна гарантовано отримує гроші за транзит російського газу, — Вітренко про запуск «Північного потоку-2»

9:39 18 червня 2021
Юрій Вітренко

У разі завершення будівництва газопроводу «Північний проток-2», який Росія «веде» в обхід території України і планує завершити роботи до кінця поточного року, Україна отримуватиме від РФ гроші за контрактом.

Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив в ефірі «Право на владу», передає «РБК-Україна».

Оскільки контакт, підписаний у 2019 році терміном на п'ять років, передбачає формулу «качай або плати», Україна отримуватиме гроші за транзит, навіть якщо «блакитне» паливо не буде прокачуватися українським трубопроводом.

«Наприклад, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо» Північний потік-2″ буде добудований, то Україна все одно за контрактом повинна отримувати мільярди доларів", — сказав Вітренко.

Нагадаємо, що в Україні проект «Північний потік-2» вважають не стільки економічним, скільки політичним. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, кремлівський проект для РФ — засіб гібридної війни проти Заходу.

Про те, що Кремль використовуватиме «СП-2» у «своїх брудних геополітичних цілях», говорив і колишній посол США в Україні Джон Гербст. Дипломат впевнений, що нинішня американська адміністрація допустила помилку, не «поховавши» цей проект і відмовившись від санкцій проти компанії-оператора.

Фото Юрія Вітренка з соціальних мереж.

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