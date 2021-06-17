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Україна

Потенційно токсичні бактерії: в Одесі «зацвіло» море

21:18 17 червня 2021
море

Зливи, що накрили південь України, призвели до того, що в Одесі «зацвіло» море. Про це повідомила співробітник Українського наукового центру екології моря Галина Теренько.

«Оливковий» прилив — результат рясних опадів та, як наслідок, теригенного стоку й високої температури води (+19,0). Цього разу, солоноватоводної ціанобактерії Aphanizomenon flos-aquae. Мікроводорость потенційно токсична, носій нейротоксинів", — написала еколог.

За її словами, раніше «цвітіння» цієї бактерії спостерігали у травні 2015 року.

Через забруднення Чорного моря екологи настійно рекомендують утриматися від купання на пляжах Одеси.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, наступного тижня в Україні повинен закінчиться «сезон дощів».

фото https://www.facebook.com/galyna.terenko

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Потенційно токсичні бактерії: в Одесі «зацвіло» море

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