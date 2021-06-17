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Суперечать принципам ринкової економіки, — РФ про умови України по «Північному потоку-2»

20:53 17 червня 2021
трубопровід

Заява глави українського МЗС Дмитра Кулеби щодо запуску «Північного потоку-2» суперечать принципам ринкової економіки. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

Кулеба назвав трубопровід, який скоро повинні добудувати й запустити, загрозою українській безпеці.

«Північний потік 2″ - це перш за все загроза безпеці України, а не тільки економіці. Ми проти СП-2. Умовою його запуску повинна бути деокупація українських територій й енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз. Таку позицію я висловив на переговорах минулого тижня в Берліні», — написав Кулеба в Twitter.

За словами Захарової, у будівництві «Північного потоку- 2» закладена не політика, а вигода.

Проєкт заснований на взаємній зацікавленості та економічній вигоді російських та європейських компаній. Чиновниця не зовсім в дипломатичній формі зазначила, що переговори потрібно вести з акціонерами та іншими зацікавленим компаніями.

Нагадаємо, в Україні проєкт «Північний потік-2» вважають не стільки економічним, скільки політичним. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, «Північний потік-2» для Росії — засіб гібридної війни проти Заходу.

фото gazeta.ru

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