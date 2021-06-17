«Ніяких подарунків не було»: Кравчук назвав «вартість» Криму для України

Крим був офіційно включений до складу УРСР 19 лютого 1954 року указом Президії Верховної Ради СРСР. Про це в інтерв'ю YouTube-каналу «Ходять чутки» заявив перший президент України Леонід Кравчук.

За його словами, рішення було прийнято після поїздки на півострів першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова.

У післявоєнні роки в Криму були проблеми з водою, врожай всіх сільськогосподарських культур був в три рази меншим, ніж до війни, скоротилося число садів й виноградників, не вистачало сільгосптехніки. До кінця 1953 року на весь півострів працювали всього три хлібних магазини, кілька м'ясопродуктових й молочних.

Українська РСР, якій потрібно було відроджувати інфраструктуру півострова, вклала в нього понад 105 млрд доларів.

Тому для України передача Криму була витратною.

«Ніяких подарунків не було, Україна навіть заперечувала. Тому що знала, які тяжкі часи її чекають. Це ж не просто взяли якусь багату територію, треба було облаштовувати, проводити канал», — сказав Кравчук.



Нагадаємо, у березні 2014 року Росія окупувала український Крим. Незаконна анексія не визнана міжнародною спільнотою.



За окупацію Криму Євросоюз ввів щодо РФ кілька пакетів санкцій. У червні цього року посли Євросоюзу в черговий раз погодили продовження заборони на інвестування в окупованому Росією Криму.

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом президент Володимир Путін назвав захоплення Криму нібито «адекватною реакцією» на Майдан 2013−2014 років в Україні.

Фото: https://ua.depositphotos.com



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