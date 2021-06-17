В Україні оливкову олію, м’ясо та мед маркуватимуть по-новому

У п'ятницю, 18 травня, в Україні вступає в силу наказ Мінекономіки про впровадження європейської практики маркування деяких продуктів: окремих видів м'яса, а також оливкової олії та меду. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ відомства.

Наказ про зміну маркування буде введено в дію через три роки. Він встановлює правила позначення «країни походження» або «місця походження» для:

м'яса великої рогатої худоби;

свинини;

баранини і козлятини;

їстівних субпродуктів великої рогатої худоби;

м'яса і їстівних субпродуктів свійської птиці;

меду;

необробленої оливкового масла (virgin olive oil) й оливкового масла екстра-класу (extra virgin olive oil).

Наказ допоможе створити спільний з Європейським Союзом ринок харчових продуктів.

Нагадаємо, в Україні пропонують заборонити перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, як в законодавствах країн ЄС.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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