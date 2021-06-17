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Україна

Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів: чим це загрожує

18:58 17 червня 2021
Пустеля

У найближчі 30−40 років в Україні можуть з'явитися пустелі. Про це заявило Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

У відомстві зазначили, що Україна займає 9 місце в світі за площею орних земель, вони складають майже 33 млн га. Більше 60% орних земель покриті чорноземами.

Але присутні й негативні явища:

  • розорювання земель України є однім з найвищих у світі і становить понад 54% території, що призводить до деградації грунту;
  • 13 млн га сільськогосподарських угідь піддаються впливу водної ерозії, а понад 6 млн га — вітрової ерозії;
  • до 20 млн га охоплені пиловими бурями.

Вчені стверджують, що Україна переходить в зону надвисоких температур і природних катаклізмів. Уже в найближчі 30−40 років країні загрожує опустелювання великих територій.

За словами міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України Романа Абрамовського, для України боротьба з опустелюванням і деградацією земель — один із пріоритетних напрямків державної екологічної політики.

Нагадаємо, посуха в Україні привела до подорожчання популярного продукту.

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