РНБО збереться на засідання: одне питання розглянуть у таємному режимі

У п'ятницю, 18 червня, о 17:00 розпочнеться засідання Ради національної безпеки та оборони України, про це повідомляє сайт відомства.

Опублікован попередній порядок денний, який включає кілька питань. Будуть розглянуті Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, також заслухають доповідь голови Державної служби геології та надр України. Ще одне питання розглянуть у таємному режимі.

Після завершення засідання пройде брифінг секретаря РНБО України Олексія Данилова.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що введення санкцій проти Віктора Медведчука суперечить законам, так як вони не можуть накладатися на громадян України.

Раніше повідомлялося, що колишній співробітник апарату Ради нацбезпеки та оборони виявився шпигуном.

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