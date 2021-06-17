Український винищувач не міг збити рейс МН17 на Донбасі, — прокуратура Нідерландів

У Схіпхолі (Нідерланди), де проходять слухання справи про катастрофу рейсу МН17, нідерландський прокурор Манон Ріддербекс заявила, що 17 липня 2014 року, у день коли збили малайзійський Boeing, українські військові літаки не перебували у районі авіатрощі. Про це повідомляє ТАСС.

Нідерландський прокурор зробила такий висновок після того, як Спільна слідча група ретельно вивчила це питання.

За словами Ріддербекс, була отримана інформація від української та російської влади, вивчені уламки літака, дані з відкритих джерел й перехоплених телефонних розмов, заслухані свідки.

З доповіді прокурора слідує, що первинні дані радарів не зареєстрували жодного військового літака у зоні авіатрощі.

Показання українських свідків й документи, представлені українською стороною, теж свідчать про те, що у повітрі над зоною конфлікту не було військових літаків в той час, коли був збитий рейс MH17.

Прокуратура також представила документи, які свідчать, що на території площею 50−60 кв. км не було виявлено жодних доказів на те, що був збитий будь-який інший літак, крім Boeing.

Крім того, прокурор уточнила, що всі зібрані на місці катастрофи уламки були досліджені, у тому числі фахівцями російського концерну «Алмаз-Антей», й серед них не було знайдено ніяких уламків, які могли б належати іншим літакам.



Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 компанії «Малайзійські авіалінії», який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року у Донецькій області. Загинули 298 осіб — громадяни десяти країн. Для кримінального розслідування трагедії була створена Спільна слідча група.

У червні 2019 року звинувачення було висунуто чотирьом людям — трьом росіянам: колишньому «міністру оборони» «ДНР» Ігорю Гіркину (Стрєлкову), генерал-майору Сергію Дубинському («Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза») й громадянину України Леоніду Харченко («Кріт»).

Судовий процес у справі МН17 розпочався 9 березня 2020 року в Нідерландах.

Підозрювані на суді не з'явилися. З судом співпрацює тільки Олег Пулатов, його інтереси представляють голландські адвокати.

Раніше суддя, що відповідає за роботу зі ЗМІ, заявляла, що вироки обвинуваченим не будуть винесені, як мінімум, до 2022 року.

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